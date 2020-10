publié le 27/10/2020 à 05:42

À une semaine de la fin des vacances de la Toussaint, une question se pose : Comment va se dérouler la rentrée du 2 novembre dans les écoles ? Plusieurs mesures sont sur la table, comme faire porter le masque aux élèves dès l'école primaire, ou encore réduire les jauges d'accueil en classe, prioritairement au lycée en alternant les groupes d'élèves présents.

"Le ministère a des scénarios hybrides avec une partie en présentiel et une partie à distance", explique Philippe Vincent du SNPDEN, qui représente les chefs d'établissement en collèges et lycées. "On a acquis de l'expérience, on a acquis des savoir-faire de mai-juin dernier. C'est faisable mais nous ce qu'on souhaiterait, ce serait qu'on nous laisse un minimum de temps pour nous y préparer", poursuit-il.

En primaire, le syndicat SNUipp plaide aussi pour la réduction des élèves par classe, avec l'aide des collectivités locales. "C'est un scénario que le ministère avait prévu. Lorsque l'épidémie serait très importante dans certaines régions, on pourrait mettre en place un sytème d'allègement des groupes d'élèves pour qu'il puisse y avoir distanciation sociale à l'école", rappelle Guislaine David, la porte-parole du syndicat.

