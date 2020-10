publié le 27/10/2020 à 06:49

L'hypothèse d'un couvre-feu élargi se durcit en France. Selon nos informations, l'hypothèse de le voir commencer à 19h, et non 21h comme c'est le cas actuellement, est envisagé par l'exécutif dans certaines villes comme Lyon et Marseille mais aussi en Île-de-France. D'autres mesures, comme la possibilité d'un confinement le week-end et la fermeture des commerces non-essentiels, sont également étudiées.

À Paris, les habitants voient venir ce nouveau tour de vis avec un peu d'appréhension. Plus que d'y penser, les Parisiens et Parisiennes se préparent à ces nouvelles mesures qui les inquiètent : "Socialement et économiquement, c'est compliqué et il faudra accompagner le reconfinement et la sortie du reconfinement" estime l'une d'elles.

"S'il faut le faire, oui, mais franchement je trouverai ça ridicule" affirme une autre. Certains ont même le sentiment que tout n'a pas été fait pour éviter ces mesures plus restrictives : "Regardez les tables dans les bars et restaurants, elles sont très proches et je trouve normal que les chiffres montent" souligne une habitante de la capitale.

De leur côté, les jeunes, adolescents et étudiants, veulent en profiter le plus possible : "Je suis à peu près sûr que si je l'attrape, il ne m'arrivera rien" dit Théo, 19 ans, qui fait savoir que "si on m'annonce la semaine prochaine qu'on veut me reconfiner, je vais essayer d'en profiter et j'aurai tendance à beaucoup plus sortir pendant une semaine".

