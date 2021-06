Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

Ce mercredi 30 juin, la France entre dans sa dernière phase de déconfinement. Pourtant, le pays est loin d'en avoir fini avec l'épidémie. Contrairement au reste de la France, dans le département des Landes, où sévit le plus le variant Delta, les restrictions de confinement seront maintenus jusqu'au 6 juillet inclus.

Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, a déclaré mercredi "s'attendre à une quatrième vague à la rentrée, même plus nuancée". Une inquiétude largement partagée au sommet de l'État avec une impression de déjà-vu : un variant qui s'installe progressivement et une nouvelle vague qui viendrait frapper la France en septembre, après un été de relâchement et des Français qui rechignent à se faire vacciner.

Tous ces sujets préoccupent au plus haut point le Président. Un conseiller redoute également une fracture sociale et une facture vaccinale. Au gouvernement, certains s'interrogent sur la réaction des citoyens si de nouvelles restrictions devaient leur être imposées car leur voisin a refusé le vaccin. Le risque de fortes tensions dans le pays existe et est pris très au sérieux.

Le vaccin bientôt obligatoire ?

Pour éviter un scénario catastrophe, le gouvernement va poursuivre sa mobilisation. "Les français doivent comprendre que cette liberté retrouvée est sous conditions", dit un proche du Président. L'autre levier pour l’exécutif est la vaccination, convaincre les sceptiques, voire les forcer. À la rentrée, l'obligation de vaccination sera de nouveau mise sur la table, prévient un conseiller, pour les soignants, mais aussi le reste de la population si le relâchement est trop fort, comme chez les plus de 60 ans.

