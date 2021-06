Le site Mon Compte Formation inaccessible pour le dernier jour de transfert des heures de DIF

Des salariés vont-ils perdre des centaines d'euros de droits acquis à cause d'un problème technique ? Les retardataires ont jusqu'à ce mercredi minuit pour transférer leurs heures de Droit à la formation (DIF) épargnées jusqu'en 2015 et non utilisées sur leur Compte personnel de formation (CPF). Après cette échéance, leurs droits acquis seront définitivement perdus. Problème : le site Internet Mon Compte Formation où doit être effectuée cette démarche administrative est de plus en plus perturbé à l'approche de la date butoir.

Selon nos constatations et celles de nombreux internautes, il était très difficile d'accéder au site Web et de saisir son solde DIF ces derniers jours, voire quasiment impossible depuis plusieurs heures. Le service affiche un message d'erreur indiquant que "le site Mon Compte Formation n'est pas disponible pour le moment" ou que "Vous êtes très nombreux à vouloir utiliser le site en même temps". Il est également difficile de contacter un conseiller via le site.

Jointe par RTL, la Caisse des Dépôts, qui gère le CPF, reconnaît ces dysfonctionnements et les attribue à un afflux important de connexions que le site n'est pas parvenu à prendre en charge. Plus de 30.000 transferts de DIF ont été enregistrés ces trois derniers jours, selon l'institution qui assure que ses équipes travaillent à la résolution du problème depuis mardi.

Des discussions sont également en cours au ministère du Travail pour réfléchir aux suites à donner à cet incident mais rien n'indique qu'un nouveau délai sera accordé pour permettre aux retardataires de ne pas perdre leurs droits. La date limite de transfert des heures DIF avait déjà été décalée du 31 décembre 2020 au 30 juin.