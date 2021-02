publié le 11/02/2021 à 13:29

L'épidémie de Covid-19 s'accélère de manière "préoccupante" à Dunkerque et Gravelines (Nord) et le variant anglais y est très présent, ont alerté les autorités sanitaires, qui organiseront la semaine prochaine "une campagne exceptionnelle de dépistage" dans le secteur. Le nombre de cas pour 100 000 habitants y est deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Le service de réanimation du centre hospitalier de Dunkerque est saturé. Faute de lits disponibles, une douzaine de patients ont été déplacés vers d'autres hôpitaux du nord de la France. Autre sujet d'inquiétude des soignants : un patient sur trois est contaminé par le variant anglais. La direction de l'hôpital craint le pire et n'écarte pas l'hypothèse de déprogrammer des opérations si la tendance de cette semaine venait à se confirmer.

"À Dunkerque, le taux de pénétration du variant anglais est trois fois supérieur à la moyenne régionale, et six fois supérieur à la moyenne nationale", alertait dès mercredi matin le maire de la commune Patrice Vergriete sur sa page Facebook, appelant les habitants "à la plus grande vigilance". Face à cette situation et à la "présence très marquée du variant anglais", "une campagne exceptionnelle de dépistage est en cours d'organisation par l'ARS et ses partenaires dans plusieurs communes du secteur. Elle sera proposée à la population dans le courant de la semaine prochaine", ajoute le communiqué de l'ARS.

