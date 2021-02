Grand froid, crues et verglas : 20 départements placés en vigilance orange

publié le 11/02/2021 à 09:32

Ce jeudi 11 février, 20 départements français sont toujours placés en vigilance orange par Météo France. Douze départements du Nord-Est sont en vigilance grand froid, huit autres départements sont en vigilance crues et verglas.

Les Côtes-d'Armor (22), le Finistère (29), la Loire-Atlantique (44) et le Morbihan (56) sont placés depuis ce matin sous vigilance orange verglas. Un petit épisode neigeux est à prévoir sur la Bretagne, suivi dans la mi-journée par des pluies verglaçantes qui rendront les chaussées glissantes. Sur les côtes de la Manche, le vent d'est soufflera assez fort, précise Météo France.

Des températures glaciales se sont emparées du Nord-Est de l'hexagone, et devraient persister encore plusieurs jours. Au lever du jour, les températures étaient comprises entre -10 et -14°C. À Metz, Strasbourg et Belfort, les températures resteront négatives toute la journée. Le vent sera un secteur aggravant du grand froid et augmentera la sensation de froid avec des températures ressenties jusqu'à -15 à -20°C localement.

Ainsi, L'Aube (10), la Côte-d'Or (21), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), la Moselle (57), le Bas-Rhin (67), le Haut-Rhin (68), la Haute-Saône (70), les Vosges (88), l'Yonne (89) et le Territoire de Belfort (90), sont placés en vigilance orange grand froid.

Enfin, quatre départements demeurent sous vigilance orange cures : la Charente-Maritime (17), la Gironde (33), la Seine-et-Marne (77) et la Somme (80).