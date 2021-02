Richard Benguigui, dit Richard Berry, est un acteur, réalisateur et scénariste de cinéma français, né le 31 juillet 1950 à Paris.

Le parquet de Paris a affirmé mercredi 3 février avoir ouvert une enquête le 25 janvier, le même jour où Coline Berry Rojtman a déposé plainte contre son père, Richard Berry, qu'elle accuse d'inceste. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs (BPM).

Selon le parquet, Coline Berry Rojtman a porté plainte pour "des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur". La fille aînée de l'acteur n'a à ce jour pas encore été entendue, a affirmé une source proche du dossier.

Ce mercredi 3 février, Coline Berry Rojtman a tout de même tenu à sortir du silence pour répondre à son père. Cette dernière a décrit les moments incestueux de sa jeunesse. Elle affirme avoir été "embrassée par son père sur la bouche avec la langue" et "a dû participer à des jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires".

"Ce déni de puissance, cette violence émanant de lui et de son entourage sont lourds à porter", confie Coline Berry. "Je fais toute confiance aux services de police et de justice que j'ai saisis pour que la vérité soit faite sur ce que mon père a fait subir à l'enfant que j'étais et sur la violence qu'il continue à tenter d'exercer sur moi", conclut-elle.

La veille, Richard Berry a en effet démenti "de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes." La comédienne et nièce de l'acteur, Marilou Berry, n'a pas hésité à soutenir sa cousine sur les réseaux sociaux, en partageant un poste du collectif militant NousToutes avec le hashtag #MeTooInceste, sur lequel est écrit plusieurs foi "Soutien à Coline Berry."