publié le 13/01/2021 à 16:01

À l'heure actuelle, les autorités estiment que 1.000 personnes ont été contaminées par le variant anglais en France. Cela peut modifier l'intensité et la sévérité des mesures prises par le gouvernement. Dans l'absolu, ce chiffre peut paraître bas comparé aux 20.000 contaminations quotidiennes en moyenne, mais c'est la dynamique qui est importante.

Le variant anglais représente 1% des nouveaux cas, mais la donne pourrait rapidement changer. Si la France ne fait rien, les experts prévoient plusieurs dizaines de milliers de cas quotidien liés au variant anglais d'ici plusieurs mois.

De nouvelles études sur les cas positifs sont nécessaires pour mesurer la vitesse de propagation du variant anglais. Des résultats de ces études dépendra la décision d'un reconfinement ou non.

Quant au variant sud-africain, les chercheurs ont moins de données et moins de certitudes. Il est plus contagieux, et d'après un épidémiologiste sud-africain, il est déjà présent dans 15 pays, y compris la France (avec à priori 3 cas). En vérité, le conseil scientifique s'inquiète surtout pour La Réunion et pour Mayotte. Les deux territoires ultramarins sont très liés avec l'Afrique du Sud.

Pour le moment, un test négatif est exigé avant de monter dans l'avion. Air France propose par exemple trois vols par semaine en provenance de Johannesburg. Dans tous les cas, la seule solution efficace consiste pour l'instant à maintenir plus que jamais les gestes barrières.