Au moment où vient de débuter la saison des festivals, nous allons pouvoir assister tranquillement à des concerts. Le 29 mai dernier, Indochine s'était produit à Bercy et une vaste étude avait été menée à cette occasion auprès de 7.000 spectateurs. On vient d'avoir le résultat et il n'y a aucun risque.

Le public a été suivi à la trace par des chercheurs des hôpitaux de Paris et les conclusions sont claires : il n'y a pas eu de risque supplémentaire d'attraper le virus ce soir-là. Les participants étaient 7.000, ils avaient entre 18 et 45 ans et ont tous été testés juste avant. Seuls les négatifs étaient retenus. Ensuite, ils ont été séparés en deux groupes, la moitié est restée chez elle, l'autre a pu aller au concert avec masque obligatoire toute la soirée, sauf pour boire de l'eau.

La salle a été ventilée, le spectacle a duré 3 heures et les 7.000 participants ont tous été à nouveau testés 7 jours plus tard. Et bien le nombre de cas positifs était le même dans les deux groupes. Trois personnes ont contracté la Covid-19 pendant cette semaine-là dans chaque groupe.

Les résultats sont donc rassurants. À noter quand même que le public était discipliné : dans 91% des cas le masque a bien été porté. Depuis, les concerts ont repris et, grâce au passe sanitaire, le masque n'est plus obligatoire mais fortement recommandé. Même à l'extérieur, les résultats de cette étude montrent qu'il vaudrait mieux que le public le garde bien sur le nez.

À écouter également dans ce journal

Vacances d'été - Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, a recommandé aux Français de ne pas se rendre en Espagne et au Portugal pour leurs vacances estivales.

Vaccination - Face à la progression du variant Delta dans l'Hexagone et le risque d'une quatrième vague de l'épidémie de la Covid-19, la classe politique semble s'accorder pour rendre la vaccination obligatoire pour les soignants.

Coronavirus - La menace du variant Delta grandit de jour en jour. Plus contagieux que les autres, il représente désormais plus de 40% des contaminations en France. Le nombre de cas a augmenté de plus de 20% en une semaine et le taux d'incidence chez les jeunes a pratiquement doublé.