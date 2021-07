Au Portugal et à l'Espagne, privilégiez la France pour ses vacances. C'est le message qu'a adressé Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, sur France 2, mercredi, à ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances estivales. "Un conseil de prudence" et une "recommandation" envoyés alors que ces deux pays européens connaissent une poussée épidémique à cause du variant Delta.

Le membre du gouvernement a donc invité les Français à "éviter l'Espagne et le Portugal" dans ses destinations de vacances. "Vaut mieux rester en France ou aller dans d'autres pays. Mais, là, on a une situation qui est particulièrement préoccupante, notamment au Portugal", a poursuivi Clément Beaune.

Pour freiner la propagation du variant Delta en France, le secrétaire d'État aux Affaires européennes a confirmé que des "mesures renforcées", pour les pays européens les plus touchés, pourraient être décidées par le gouvernement dans "les prochains jours".

Le variant Delta progresse en Espagne et au Portugal

Les déclarations de Clément Beaune interviennent dans un contexte où le Portugal a réinstauré des mesures de couvre-feu dans 45 communes du pays dont Lisbonne et Porto. La Catalogne, région prisée par les vacanciers français, connaît elle aussi une hausse des contaminations au variant Delta du coronavirus. De nouvelles mesures d'urgence ont été annoncées, dont la fermeture des discothèques.