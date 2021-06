Fête de la musique : des concerts assis et Jean-Michel Jarre à l'Élysée

La cour du palais de l'Élysée s'est transformée en salle de concert, lundi 21 juin. Jean-Michel Jarre, était l'un des artistes invités à se produire devant 300 personnes sagement assises sur des tabourets, en raison de l'épidémie de Covid-19. Le musicien avait été décoré quelques heures auparavant par Emmanuel Macron avec un autre grand nom de la scène française, Marc Cerrone. Des concerts assis : c'était la règle pour cette 40e fête de la musique.

Protocole sanitaire oblige, les dizaines de fêtards présents sur la péniche du petit bain à Paris, sont contraints de rester assis dans des transats verts et jaunes face à la petite scène. Il est interdit de danser, et c'est un peu frustrant pour les spectateurs présents. Mais très vite, certains trouvent la parade et se mettent un peu à l'écart. Les DJ's se relaient derrière la table de mixage.

