Aujourd'hui, Sylvie Vartan était l'invitée d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Pour célébrer ses 60 ans de scène, la chanteuse a publié le 20 mai dernier Le tourbillon d'une vie chez XO Editions, un livre écrit par Christian et Eric Cazalot et qui retrace son incroyable destin.

Ce matin pendant l'émission, Sylvie Vartan a notamment réagi à l'annonce du concert hommage à Johnny Hallyday organisé par sa femme le 14 septembre prochain à l'AccorHotels Arena de Paris. Elle a évoqué son histoire avec le rockeur et a révélé qu'elle ne souhaitait pas écouter son dernier album. La chanteuse est aussi revenue sur le poids de la notoriété et son impact sur sa vie privée.

Sylvie Vartan a dévoilé avec humour sa lubie de nettoyer ses chambres d'hôtels lorsqu'elle est en tournée, sa peur de l'avion, mais aussi son improbable subterfuge pour quitter un concert.

Enfin, l'artiste aux plus de 40 millions de disques vendus dans le monde a raconté certains moments de sa carrière comme son incroyable show à Las Vegas ou encore son concert émouvant en Bulgarie, son pays natal... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus.

