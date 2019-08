publié le 20/08/2019 à 13:11

"Et si Marseille me sauvait la vie ?" Cette phrase de Bernard Tapie est en Une de son journal, La Provence, ce mardi matin. L'homme d'affaires, ancien patron de l'OM, est désormais soigné pour son cancer à l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille. Si Bernard Tapie va mieux , c'est grâce à une nouvelle technologie.



Ce nouvel équipement permet de détruire les cellules cancéreuses, avec une grande précision. Cette machine s'appelle le MRIdian et il n'y en a que deux exemplaires en France : à Dijon et à Marseille. Elle ressemble à un scanner et permet de cibler avec précision les rumeurs à traiter sans toucher les organes à proximité.

"C'est une machine de radio-thérapie, couplée à une IRM. On fait le contour de la tumeur à traiter sur l'IRM et non sur un scanner ce qui pour beaucoup de tumeurs, augmente la précision des traitements", explique la cancérologue Laurence Moureau-Zabotto, qui s'occupe du traitement de Bernard Tapie.

Cette machine a coûté 9 millions d'euros, 60 patients en ont bénéficié depuis sa mise en service il y a 6 mois et ce sans dépassement d'honoraire. Ce n'est donc pas un équipement destiné aux patients "VIP".

À écouter également dans ce journal

L214 - Après des vidéos choc dans des poulaillers ou des images de vaches à hublots, l'association L214 dénonce mardi 19 août les conditions d'élevages des lapins. Un film qui fait réagir vivement sur les réseaux sociaux.



Éducation - Une enveloppe supplémentaire de 46 millions d'euros pour les étudiants boursiers. C'est l'annonce de la Ministre de l'Enseignement Supérieur ce matin sur RTL. Une réponse aux syndicats étudiants qui viennent de publier leur enquête sur le coût de la rentrée avec une hausse de l'ordre de 2%, pour leurs frais de vie de courante.



Italie - Giuseppe Conte défi Mateo Salvini. À partir de 15h00 ce mardi, le Président du Conseil des Ministres italien, réagira devant le Sénat, sur la crise politique italienne. L'ancien professeur de droit, veut dénoncer son ministre de l'Intérieur, chef de file de l'extrême droite, qui réclame la dissolution du gouvernement.