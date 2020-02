publié le 04/02/2020 à 13:29

L'amiante, l'ennemi invisible au cœur de nos écoles. Ce matériau, isolant et résistant, avait beaucoup été utilisé dans les faux plafonds ou la tuyauterie des établissements scolaires, avant d'être interdit en 1997. Libération publie, ce lundi 3 février, un fichier interne aux services de l’Éducation nationale. Et les résultats sont inquiétants : la majorité des établissements construits avant 1997 contiennent des fibres toxiques.



85% des écoles en France ont été construites avant 1997, et à cette date, l'amiante était largement utilisé pour isoler les plafonds et les murs. Après son interdiction, il était impossible de tout détruite ou reconstruire. Un décret de 2005 a donc été créé dans le but de surveiller les écoles : dans chaque établissement, un DTA (Dossier Technique Amiante) devait être fait. En d'autres termes, c'est un diagnostic obligatoire pour savoir s'il y a de l'amiante ou non.

L'objectif était de surveiller pour faire des travaux si nécessaire. Selon un rapport de l'Inspection de la Santé et la Sécurité au Travail, remis au gouvernement, 1 école sur 2 n'a pas de DTA ou alors un DTA incomplet. On ne sait donc pas si les enfants sont exposés ou non et le décret n'est pas véritablement appliqué.

