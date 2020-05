Les infos de 05h - Coronavirus et Kawasaki : les parents d'une fillette hospitalisée témoignent

publié le 07/05/2020 à 05:50

Il y a deux semaines la fille de Sara commence à avoir du mal à respirer. Elle a de la fièvre, des boutons apparaissent sur son corps. C'est une simple pharyngite selon le pédiatre. Puis une angine pour le médecin. Mais la maman de Paloma n'est pas convaincue par ces diagnostics.

"Ma fille était vraiment dans un très mauvais état, explique-t-elle. Donc on a décidé d'aller à Necker directement. Puis au fur et à mesure que les résultats tombaient, il nous confirmaient le Kawasaki." Débute alors une longue semaine d'hospitalisation. Au bout de quelques jours, les médecins pratiquent un test sérologique. La petite fille de 4 ans a contracté le coronavirus. Le lien entre Covid-19 et maladie de Kawasaki n'est pas encore établi. Pourtant l'équipe médicale semble formelle.

"Pour eux, le Kawasaki était dû à ce Covid, poursuit Sara. D'affirmer que les enfants n'étaient pas touchés par ce virus, je pense que c'était prendre des risques. On en a les preuves aujourd'hui." Paloma va mieux et elle a pu rentrer chez elle. Mais les médecins continuent de la suivre de près car des lésions cardiaques pourraient encore se déclarer.

