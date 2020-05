publié le 29/04/2020 à 20:39

Une maladie en lien avec le nouveau coronavirus toucherait-elle les enfants ? Si ces derniers sont considérés comme plutôt protégés face au Covid-19, une alerte a été lancée, venue d’Outre-Manche, à propos de la maladie de Kawasaki. Le ministre de la Santé britannique a indiqué que selon eux cette maladie "peut être causée par le coronavirus".



"Nous ne sommes pas sûrs à 100% parce que certaines des personnes qui l'ont contractée n'ont pas été testées positives (au coronavirus). Nous faisons donc actuellement beaucoup de recherche. Mais c'est quelque chose qui nous préoccupe", a précisé Matt Hancock.

En région parisienne, une vingtaine d’enfants seraient touchés par la maladie de Kawasaki, et des cas similaires ont été relevés en Italie et en Espagne. De quoi créer une certaine panique autour d’une possible implication du virus Sars-Cov-2.

1. Quelle est l'origine de cette maladie ?

"C’est une maladie qu’on ne découvre pas avec le Covid-19", assure sur RTL la Pr Isabelle Claudet cheffe du pôle enfants du CHU de Toulouse et cheffe des urgences pédiatriques. "C’est une maladie qui vient avec d’autres virus, qui entraine une inflammation et ce qu’on appelle une vascularite. Une inflammation des vaisseaux et une atteinte dans différentes parties du cœur", décrit-elle.



Atteignant le cœur, la maladie de Kawasaki peut s’avérer grave, "elle peut provoquer des anévrismes, mais c’est rare". Surtout "elle répond très bien au traitement qui est mis en place et qui est bien connu depuis plusieurs années".



"Il y a des (services) de réanimation qui ont accueilli des enfants avec des tableaux cliniques qui ressemblent à des Kawasaki, ou qui ont une inflammation du muscle du cœur. Mais ça se sont des choses qu’on voit avec d’autres virus que celui du Covid-19", tempère la Pr Claudet.



2. Y a-t-il un lien avec le Covid-19 ?

Ainsi, ce genre de complication peut aussi survenir avec d’autre virus qui infecteraient les enfants, comme la grippe saisonnière. C’est donc une complication "qui suit une infection virale". Le Pr Isabelle Claudet précise qu’il est ainsi difficile de répondre avec certitude à la corrélation entre Covid-19 et maladie de Kawasaki chez l’enfant.



"Il y a des enfants parmi ceux-là qui ont des tests positifs pour le Covid-19, et puis d’autres qui présentent les mêmes symptômes et qui ne sont pas positifs", explique-t-elle. Elle estime qu’on ne peut pas être sûr qu’il n’y ait que le Covid- 19 qui ait déclenché la maladie de Kawasaki. "Il peut y avoir des co-infections avec d’autres virus", insiste-t-elle.



Ça ne remet ainsi pas en cause selon elle le constat de départ concernant la résistance des enfants face au nouveau coronavirus. "Le Covid-19 chez l’enfant est une maladie à expression peu importante, voire asymptomatique", confirme la Pr Claudet.



Quels sont les symptômes ?

Pour les parents inquiets de savoir si leurs enfants peuvent être touchés par la maladie de Kawasaki, il existe quelques symptomes. "Dans un tableau clinique de Kawasaki typique, il y a une éruption sur le corps. Les enfants sont assez rouges. Ça peut ressembler parfois à la scarlatine", indique la médecin.

Elle ajoute que les lèvres sont aussi rouges, une conjonctivite est associée et de la fièvre est enregistrée. Elle indique que le développement de quelques cas de maladie de Kawasaki ne remet pas en question une reprise de l’école pour autant.