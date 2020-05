publié le 06/05/2020 à 23:52

Les faits se sont déroulés lundi 4 mai. Trois policiers de la CRS autoroutière 53 de Septèmes-les-Vallons, dans les Bouches-du-Rhône, contrôlent un automobiliste sur le Vieux-Port de Marseille afin de vérifier qu'il est bien porteur de son attestation dérogatoire de sortie. Mais, selon ce dernier, les trois hommes l'auraient violenté à plusieurs reprises.

Selon franceinfo et 20 minutes, qui relatent cette histoire, ils l'auraient ensuite amené jusqu'à Aix-en-Provence où ils auraient alors rédigé une fausse main courante

L'automobiliste a décidé de porter plainte et les trois hommes étaient jugés ce mercredi 6 mai en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Marseille pour "violences en réunion par personnes dépositaires de l'autorité publique et faux". On ne savait pas ce mercredi à 22h s'ils avaient été condamnés.