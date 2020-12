Les Français dorment en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 30 ans

publié le 18/12/2020 à 17:03

L’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV) et le groupe MGEN ont enquêté sur le sommeil des Français au printemps dernier, avant le premier confinement. Pour ce faire, plus de 1.000 personnes ont été sondées et les résultats sont clairs, nous dormons de plus en plus mal.

Le sommeil est essentiel pour être en bonne santé, et les interrogés en sont conscients, 53% d'entre eux estiment qu'il est devenu un sujet de santé plus important qu'il y a 20 ans. Toutefois, ils ne dorment toujours pas assez. Le Français moyen dort pendant 6 heures et 41 minutes la semaine et 7 heures et 33 minutes le week-end, soit 1h30 de moins qu'il y a 30 ans.

Si la durée du sommeil s'est dégradée, c'est aussi le cas pour sa qualité selon cette enquête, relayée par BFMTV. En effet, la moitié des plus de 40 ans estiment qu'ils dorment moins bien. Et plus d'un tiers des sondés pensent que leurs besoins en sommeil vont devenir de plus en plus difficiles à combler. Ces pessimistes sont en grande partie de jeunes adultes, 46% sont âgés entre 25 et 34 ans.