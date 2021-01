Les conseils de Michel Cymes pour un bain glacé efficace

publié le 18/01/2021 à 10:24

C'est une pratique qui gagne des adeptes : le bain froid voire le bain glacé. Sous certains aspects, les bienfaits du froid ont déjà convaincu pas mal de monde, avec par exemple la multiplication des institutions de cryothérapie.

On vous met dans une cabine puis on fait tomber la température à moins 250, parfois plus. Quand vous sortez de là, vous faites un dodo réparateur et vous vous réveillez comme neuf, c'est ce que font les sportifs de haut niveau.

Le bain glacé aurait pour vertu de booster les défenses immunitaires mais ce n'est pas scientifiquement prouvé. Cela demande de la préparation et un minimum de savoir-faire. Il faut y aller en trois étapes. La première c'est de respirer avant à pleins poumons, deuxièmement faire quelques exercices de yoga pour réchauffer un peu de le corps. La troisième, c'est l'immersion. Quand vous pénétrez dans le bain glacé, vous pouvez ressentir une sensation de brûlure, c'est là que vous testez votre capacité à respirer tout en restant concentré.



Il vaut mieux faire cela avec quelqu'un à proximité. Récemment, un habitant du nord de la France est resté pendant 2h45 et 43 secondes dans une cabine de plexiglas remplie de glaçons. C'est le nouveau record du monde de cette spécialité un peu particulière.