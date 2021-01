Les conseils de Michel Cymes pour faire du sport à jeun

publié le 14/01/2021 à 09:55

Pour celles et ceux qui font du sport à jeun pour se débarrasser du surplus de graisse, Michel Cymes explique que dans ce cas, le taux de sucre dans le sang n'est pas élevé ce qui conduit l'organisme à puiser son énergie non plus dans les réserves de sucre mais dans les réserves de graisse.

Toutefois, cette stratégie n'est pas adaptée pour tout le monde et pour tous les sports. Si vous sentez que vous avez besoin de manger avant de bouger, ne vous privez pas ! Il ne faut pas se forcer à faire du sport à jeun au prétexte que c'est à la mode. De plus, il est nécessaire de pratiquer une activité sportive de manière progressive : 15 minutes le premier jour, une demi-heure le deuxième et 45 minutes le troisième jour. Une façon de savoir si vous êtes fait pour ça et connaître vos limites.

Par ailleurs, cette pratique n'est pas adaptée à certains sports. Si vous faites du squat, vous faites des efforts courts et violent, contrairement au vélo et à la natation. Il est conseillé de ne pas le faire le ventre vide pour ne pas s'exposer à des crampes et à de l'hypoglycémie. Il est aussi recommandé d'avoir toujours une barre de céréales à portée de main en cas de besoin. Côté hydratation, il est nécessaire de boire de l'eau avant, pendant et après l'effort.

Un repas adapté avant et après l'effort

Si vous faites du sport à jeun, il faut y penser la veille en mangeant correctement pour se sentir en forme. Un repas adapté consiste à faire le plein de sucres lents, privilégier les légumes cuits plutôt que des légumes crus et éviter les produits laitiers et les protéines animales. Si en plus de ce régime, vous avez un sommeil réparateur, vous disposez ainsi des meilleures dispositions pour pratiquer une activité sportive le ventre vide.

Enfin, le sport à jeun peut se pratiquer l'après-midi. Vous pouvez faire du sport à jeun en fin de journée si vous n'avez rien avalé depuis le petit-déjeuner. Il est toutefois plus conseillé de faire votre entraînement le matin car vous serez plus en forme qu'après une journée de travail. Pour rappel, après une séance à jeun, il faut manger en misant sur les protéines et les fibres, une demi-heure ou trois quarts d'heure après la fin de l'effort.