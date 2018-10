publié le 11/10/2018 à 08:55

Je reconnais que c'est stressant. Les quelques témoignages que j'ai pu recueillir sur le sujet montrent que c'est beaucoup plus perturbant qu'on ne l'imagine. Avoir la hantise de devoir serrer une main quand on est obligés de le faire par courtoisie ou dans le cadre de son travail, c'est le meilleur moyen de saboter son entrée en matière.



On appelle ça l'hyperhydrose et ça peut venir de plusieurs choses. Parfois, c'est un problème hormonal, notamment quand on souffre d’hyperthyroïdie. Parfois, c'est l'hérédité qui est en cause, avoir les mains moites peut être une affaire de famille. Les personnes en surpoids ou qui accumulent des écarts alimentaires s'exposent aussi à avoir les mains moites.

Et puis, il y a le stress, l'anxiété, et c'est d'autant plus problématique que, quand on est conscient d'avoir les mains moites, on ne pense qu'à ça. Et quand on ne pense qu'à ça, on augmente son anxiété, et on voit bien comment le cercle vicieux se met en place et s'auto-alimente.

Alors, que peut-on faire ?

C'est la bonne nouvelle : les mains moites peuvent se traiter comme une simple affaire de transpiration, on peut donc avoir recours à des produits qui limitent la transpiration. Les pharmaciens et les médecins peuvent vous conseiller. Moins contraignant : le "kit mains sèches". C'est l'autre nom du gel hydroalcoolique : nous seulement il désinfecte, mais en plus il assèche. Comme solution de dernière minute, c'est parfait.



Mais vous pouvez également être prévoyant en ayant toujours sur vous des mouchoirs en papier, en ne portant que des vêtements en coton, qui sont pratiques quand on veut s'essuyer discrètement les mains. Et si vous portez des gants, pour le vélo ou le froid, ne vous trompez pas : essayez de les choisir en fibre naturelle. Les tissus synthétiques vont vous faire suer.



Enfin, on peut également agir sur le long terme, en travaillant sur son anxiété : hypnose, yoga, méditation, sophrologie, psychothérapie... Vous avez là toute une panoplie des techniques qui peuvent vous aider. Et non seulement vous réglerez et limiterai votre problème de mains moites, mais en plus vous vous débarrasserez de plein d'autres problèmes.



Malheureusement, certains cas sont réfractaires à tous les traitements que je viens de citer. Il y a d'autres solutions qui vont jusqu'à la chirurgie.