publié le 05/10/2018 à 10:57

Ce sont des neurologues allemands qui font cette démonstration étonnante. Partant du principe que tout porteur de cravate boutonne généralement sa chemise jusqu'au dernier bouton, et que la cravate, si elle est correctement portée avec un nœud solide, exerce une pression sur le cou, on peut en déduire qu'il y a compression des vaisseaux qui s'y trouvent.



Conséquence : le débit sanguin se trouve diminué. Et c'est bien dommage parce que tout le sang qui passe par là sert à irriguer le cerveau. Et s'il y a défaillance, cela peut avoir des conséquences sur le fonctionnement du cerveau. C'est en effet le sang qui transporte l'oxygène... et le cerveau est gourmand en oxygène.

Et pour le prouver, les chercheurs allemands ont sélectionné une trentaine d'hommes, qu'ils ont répartis en deux groupes. Premier groupe : pas de cravate. Second groupe : cravate obligatoire. Les cobayes devaient faire un nœud suffisamment serré pour que ce soit à la fois inconfortable mais tolérable.

Les résultats sont-ils inquiétants ?

L'IRM (imagerie par résonance magnétique) a montré que le débit sanguin des cravatés diminuait de 7,5% en moyenne, jusqu'à 10% pour certains. Une variation alarmante ?



Non, les chercheurs allemands considèrent qu'avec ces variations du débit sanguin, nos neurones ne sont pas en danger. C'est quelque chose que l'on peut supporter si l'on est en bonne santé. Dans le cas contraire, il peut y avoir un problème.



Pour l'heure, les neurologues parlent au conditionnel mais estiment que, pour les gros fumeurs, les personnes âgées ou celles qui souffrent de maladies vasculaires ou d'hypertension artérielle, les choses pourraient se gâter : maux de tête, vertiges, nausées... tout cela pourrait être favorisé par une réduction du flux sanguin.



Et ne comptez pas vous en sortir en troquant la cravate pour le nœud papillon, parce qu'une autre étude souligne les conséquences d'un nœud pap' trop serré sur la pression intra-oculaire : il peut abîmer la rétine et altérer la vision. Mon conseil est simple : soyez décontracté du nœud de cravate ou du nœud pap'.