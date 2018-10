publié le 10/10/2018 à 09:38

Soirée un peu trop arrosée, surcharge de travail, hydratation insuffisante, abus des écrans... Le mal de tête peut avoir différentes raisons. Mais il est une raison à laquelle on ne pense pas forcément : si vous avez régulièrement mal, il se peut que vos maux de tête viennent d'un problème de vue qui n'a pas été corrigé.



Si vous êtes un rien myope, un petit peu presbyte, légèrement astigmate, ou si vous souffrez d'un léger strabisme, il y a fort à parier que vous passez vos journées à réajuster votre vue et à compenser pour y voir plus clair. Vous le faites sans réellement vous en rendre compte parce que c'est devenu une sorte de réflexe, vous passez votre temps à forcer. Et au bout d'un moment, on fatigue. Ils viennent de là vos maux de tête : de votre propension à faire des efforts permanents avec vos yeux.

Mais quels sont les signes ?

Ainsi, on peut souffrir de la vue sans le savoir. Par exemple, le strabisme (le fait de loucher) peut être invisible. Et après avoir passé votre temps à faire en sorte que vos yeux restent parallèle, vous avez la tête comme un tambour à la fin de la journée.

Si vous n'avez jamais mal à la tête le matin, mais que la douleur apparaît dans la journée, pour aller croissant jusqu'au soir, c'est un bon indice. La douleur est, en général, localisée derrière les yeux et sur le front. Vous pouvez avoir l'impression que vos yeux vous brûlent, vous ressentez parfois des picotements.



En cas de doute, n'hésitez pas faire un bilan ophtalmo pour être rapidement fixé. Les problèmes optiques se traitent : vous porterez des lunettes, et surtout, vous vous débarrasserez de vos maux de tête. Cela dit, les lunettes ne sont pas systématiques parce que si vous avez par exemple un problème de faiblesse musculaire, vous aurez un peu de rééducation auprès d'un orthoptiste.



Et n'oubliez pas : moins on attend, mieux c'est.