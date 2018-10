Le scorbut, maladie qu'on croyait disparue, bientôt de retour en France ?

publié le 08/10/2018 à 09:32

Le scorbut, vous risquez de l'attraper si vous êtes fortement carencé en vitamines C. Les symptômes sont peu ragoutants : vous êtes épouvantablement fatigué, vous perdez vos cheveux et vos dents, vos gencives saignent, vous n'êtes pas à l'abri d'une hémorragie... Sachez que les vitamines C se trouvent principalement dans les fruits et les légumes.



Alors, les fruits et les légumes ne manquent pas en France : est-ce à dire qu'il s'agit là d'une question d'éducation alimentaire ? Pas seulement. Aux États-Unis, on a enregistré plusieurs dizaines de cas de scorbut. Là-bas, pour les médecins confrontés à la réapparition de cette maladie, il ne fait aucun doute que la grande responsable, c'est la pauvreté. En effet, trouver des fruits et des légumes, c'est une chose - il suffit d'aller au marché - mais pouvoir se les acheter, c'en est une autre.

Des fruits et des légumes... pas trop cuits

Les témoignages sont toujours les mêmes : les personnes en manque d'argent ont tendance à se nourrir en produits riches en calories et en mauvaises graisses, car quand on mange ce genre de choses, on se sent plus rapidement repus qu'avec des fruits et des légumes.

Autre conseil : vous pouvez cuire les légumes mais il ne faut pas que ça soit systématique car en les chauffant, la vitamine C est détruite.