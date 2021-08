Rentrée scolaire 2021 : quels protocoles pour les sports extra-scolaires ?

À chaque ministère son protocole sanitaire. Et pour faire du sport en dehors d'un établissement scolaire, il faudra appliquer le protocole sanitaire décrété par le ministère des Sports.

Celui-ci autorise la reprise normale des activités en club, peu importe le statut vaccinal du licencié (pour le moment). Alors que du côté de l'Éducation Nationale, la pratique d'une activité sportive sera encadrée suivant certaines règles mais aussi, en fonction de l'évolution de l'épidémie.



Si votre enfant souhaite prendre une licence dans un club de sport, il devra donc se plier au protocole du Ministère des Sports qui précise : "La doctrine n'a pas changé, tout est ouvert, en extérieur ou en intérieur, avec ou sans contact".



Aucune limitation de participants ne sera donc mise en place, et ce, quelque soit le lieu de pratique du sport, sauf arrêté préfectoral. Par ailleurs, toutes les pratiques sportives seront autorisées. Si les mineurs de 12 ans et plus seront dans un premier temps, exemptés du passe sanitaire, ils devront toutefois, dès le 30 septembre 2021, présenter ce fameux passe sanitaire.