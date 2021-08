Les 16e Jeux paralympiques d'été à Tokyo mettront en avant, du 24 août au 5 septembre 2021, le handisport. En tout, 133 délégations, dont la Russie sous drapeau neutre (Comité Paralympique Russe, CPR), mais également une équipe des réfugiés. C'est une vingtaine de moins qu'à Rio en 2016, ou 159 délégations avaient pris part à la compétition.

Avec 153 athlètes (dont 15 guides et assistants) dans 19 des 22 sports en lice, la France figure parmi les pays les mieux représentés de cette édition. A titre de comparaison, seule l'Espagne fait mieux avec 174 représentants. La Grande-Bretagne en compte 139, 134 pour l'Allemagne et 113 pour l'Italie.

Les Bleus tenteront de faire mieux qu'à Rio. Au Brésil, les paralympiens se sont hissés à la 12e place du classement des médailles avec 28 breloques, dont 9 en or, 5 en argent et 14 en bronze. Au Japon, un objectif de 35 médailles est fixé. Ils seront fièrement représentés à la cérémonie d'ouverture par le duo Sandrine Martinet en judo et Stéphane Houdet, la légende du tennis fauteuil.

L'idéal serait de tout suivre, mais comme il sera compliqué de le faire au vu des horaires et de la période de rentrée durant laquelle se déroule ces Jeux, voici une petite sélection de sports à ne surtout pas manquer :

Le football à 5 (ou cécifoot)

Sur un petit terrain synthétique, aux dimensions d'un terrain de "five", le football à 5 se joue avec deux équipes de 5 joueurs ayant une déficience visuelle, qui ont les yeux bandés et un gardien valide.

Il se joue dans le plus grand silence, la balle étant équipée de grelots pour qu'ils puissent la situer et écouter les consignes de leurs entraîneurs et de leur gardien. L'équipe de France aura une belle chance de médaille dans cette discipline, et sera emmenée par Yvan Wouandji, auteur d'un des buts les plus mémorables du cécifoot.

Le basketball fauteuil

C'est un des sports les plus pratiqués au monde. Dans une centaine de pays, le basket s'est décliné en basket fauteuil. Présente depuis les premiers Jeux paralympiques, cette discipline se joue à 5 contre 5, avec quatre quatre-temps de 10 minutes. Une discipline physique et impressionnante à regarder.

Le goalball

Comme le cécifoot, le goalball est pratiqué par des athlètes déficients visuels avec les yeux bandés (pour l'équité) et une balle remplie de clochettes. La différence : il se joue en 3 contre 3 sur un petit terrain très large. Les trois joueurs sont allongés et la cage occupe toute la largeur. Le but est de faire rouler la balle dans le but adverse en faisant le moins de bruit possible, pour empêcher l'autre équipe de la localiser et l'arrêter. Tactique, rapide et dynamique.

Le para-tennis de table

Il existe plusieurs versions du para-tennis de table selon la catégorie de handicap de l'athlète, mais là aussi vous devriez trouver votre bonheur avec un spectacle systématiquement au rendez-vous.



À surveiller aussi : le para-badminton qui fera son apparition à Tokyo. Le tennis-fauteuil, un incontournable des sports paralympiques, est de nouveau au programme avec notamment les Français Stéphane Houdet et Nicolas Pfeifer, tout comme le rugby fauteuil, le volley assis et le triathlon.