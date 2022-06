Comment se débarrasser des punaises de lit ?

Les punaises de lit avaient quasiment disparu dans les années 50. Mais depuis quelques années, elles reviennent en force et envahissent de nombreuses habitations. Comment s’aperçoit-on que ces insectes indésirables ont envahi son logement ?

Ce n’est pas facile, car les punaises détestent la lumière. Elles vivent cachées dans des recoins sombres, dans les sommiers, les matelas, les plinthes, sous le parquet ou la moquette. Elles ne sortent que la nuit pour aller manger. Elles se nourrissent de notre sang. Ces petits vampires ressemblent à des pépins de pomme aplatis. Mais c’est rare d’en voir en tout début d’infestation. On n’en voit que lorsqu’elles finissent par être nombreuses.

Certains signes peuvent faire penser à leur présence. On peut suspecter des punaises de lit si on remarque des traces de sang sur ses draps. Ça peut arriver lorsqu’on les écrase pendant son sommeil. On peut aussi trouver des points noirs sur le matelas, le sommiers, les tables de chevet… En fait, ce sont leurs déjections. Et, bien sûr, on peut penser à des punaises de lit quand on s’est fait piquer.

Leurs piqûres ressemblent à des piqûres de moustiques, mais elles sont particulières. En effet, elles ne sont jamais uniques. Elles donnent des boutons disposés en rang d’oignons sur les parties découvertes du corps, surtout les avant-bras, les mollets, le cou… Une à deux heures après les piqûres, on peut ressentir des démangeaisons. Les réactions varient selon les individus. Elles peuvent être plus importantes chez les personnes qui ont un terrain allergique.

Tout laver à 60 degrés ou demander à un professionnel

Les piqûres ne sont pas dangereuses car les punaises de lit ne transmettent pas de maladies. Et contrairement aux tiques, elles ne restent pas sur leur hôte. Elles arrivent souvent chez nous par les bagages quand on revient de voyage. Mais elles peuvent transformer nos nuits en cauchemars, provoquer des insomnies, et de fortes angoisses si on n’arrive pas à s’en débarrasser rapidement. Ça peut effectivement être un parcours du combattant.

Dès les premiers signes d’infestation, on lave à 60 degrés laver tout ce qui peut l’être, vêtements, linge de maison. Après avoir passé l’aspirateur, il est recommandé d’utiliser un appareil à vapeur sur le matelas, les meubles et dans les recoins. Les punaises de lit ne résistent pas à la chaleur. On peut aussi mettre au congélateur du linge et de petits objets au moins 72 heures, car ces insectes ne survivent pas non plus au grand froid.

Et si ça ne suffit pas, on peut recourir à un professionnel qui pourra utiliser des insecticides. Il est déconseillé d’en utiliser soi-même car les punaises de lit ont développé des résistances aux insecticides en vente libre. Ça peut même aggraver l’infestation. Le professionnel viendra dans votre logement pour faire un diagnostic. Demandez bien un devis. Le fléau des punaises de lit a attiré de nombreux arnaqueurs. La chambre syndicale des industries de désinfection, CS3D, a sur son site une liste de professionnels agréés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info