publié le 28/01/2019 à 18:52

Quatre résidents et deux membres du personnel soignant sont morts vraisemblablement de la grippe dans un Ehpad de La Chapelle-Saint-Mesmin dans le Loiret. Trois des patients avaient plus de 90 ans.



Ces décès en série suscitent évidemment beaucoup d'interrogations. Trois résidents étaient vaccinés. Pour le personnel, ce n'est pas obligatoire, l'un des soignants au moins ne l'était pas. En revanche pour le second, on ne sait pas et les investigations se poursuivent, auprès de son médecin traitant.

Les recherches continuent également pour vérifier que c'est bien un syndrome grippal qui est en cause. Les deux soignants en présentaient tous les symptômes ainsi que le dernier résident mort samedi matin au CHU d’Orléans.

Pour les 3 autres victimes, qui avaient toutes plus de 90 ans et qui souffraient de nombreuses pathologies, ce n'est pas encore formellement établi. Ce lundi soir, l'agence régionale de santé affirme qu'il n'y a pas de nouveaux cas.

