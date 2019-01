Limitation à 80km/h : Édouard Philippe juge "légitime d'en discuter"

publié le 28/01/2019 à 12:00

La limitation à 80km/h, l'une des raisons de la colère de certains "gilets jaunes" ? De possibles "aménagements" de cette mesure avaient été évoqués par Emmanuel Macron, qui n'étaient pas pour autant entré dans les détails.



Ce lundi 28 janvier, Édouard Philippe a dévoilé les chiffres de la sécurité. 116 vies épargnées depuis le 1er juillet sur le réseau abaissé à 80 km/h. Le Premier ministre a annoncé que 3.259 personnes sont mortes sur les routes, soit neuf de moins que le précédent "record" de 3.268 morts enregistré en 2013.

Concernant la mesure en elle-même, elle fait l'objet de nombreuses questions dans le cadre du grand débat national. Édouard Philippe juge "légitime de discuter" de la limitation à 80km/h, mais le Premier ministre ajoute qu'"il serait fou de baisser le niveau d'ambition".

"Quand nous avons pris cette décision avec le gouvernement, avec le président de la République, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons pris une décision que nous savions impopulaire (...) mais qui ne nous paraît pas remettre en cause la façon dont nos concitoyens peuvent se déplacer et qui produit des résultats. Nous sommes fiers des résultats, de ces vies épargnées", a-t-il déclaré.



"Nous sommes fiers d'avoir pris nos responsabilités. Avant la fin du débat, après le débat, chacun devra prendre les siennes en les assumant devant les Français", a-t-il lancé. "Tous ceux qui viendront faire des propositions pour maintenir ces bons résultats, et même pour les améliorer, seront les bienvenus. Un grand débat est lancé, il donnera lieu à des propositions".



Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, déclarait "que l'on pourrait utilement donner aux présidents de conseil départementaux et aux préfets une autorité conjointe pour déroger à cette règle lorsqu'elle n'est pas appliquée et tenable ou lorsqu'elle doit être modifiée".