publié le 16/11/2018

La colère ne retombe pas dans les Ehpad. Le collectif de familles et de personnels de santé "Vieux, Debout !" vient d'élire sa ministre des Personnes âgées : Madeleine, 93 ans.



C'est elle qui a écrit à Matignon. "Je suis Madame Luchini Madeleine, j'ai 93 ans, je suis la ministre des Personnes âgées. Au lieu de faire des mots fléchés, j'ai écrit aux ministres !", explique-t-elle au micro de RTL.

Madeleine, tout sourire, écrit même aujourd'hui au premier d'entre eux, Édouard Philippe. "Monsieur le Premier ministre, j'ai été sollicitée par un grand nombre d'établissements pour évoquer leurs difficultés. Mon cabinet vous adressera un état des lieux que j'aurai pu constater", détaille-t-elle dans son courrier.

L'objectif : dénoncer le manque de soins, d'hygiène, l'oubli et la maltraitance, en espérant enfin être entendue. "On nous oublie ! Ce n'est pas leur sujet. On arrive maintenant au mois de novembre et nous n'avons rien", dit-elle.



Madeleine et le collectif "Vieux, Debout !", préparent maintenant leur première visite ministérielle en Ehpad sur le ton de l'humour. Ils veulent alerter toutes les semaines, avant chaque vrai Conseil des ministres.