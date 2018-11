Ehpad : un senior sur trois contraint de puiser dans son épargne pour y vivre

et AFP

publié le 27/11/2018 à 12:33

On l'entend tous les jours en ce moment avec la colère des "gilets jaunes". Le pouvoir d'achat est devenu la préoccupation numéro 1 des Français, qu'ils soient étudiants, salariés, ou retraités. Et ces derniers sont souvent en pôle position. Ainsi, un tiers des personnes âgées est obligé de puiser dans son épargne ou vendre une partie de son patrimoine pour payer sa maison de retraite.



En outre, 11% des seniors interrogés ont sollicité l'aide de leurs proches pour payer les frais d'hébergement, et 16% pensent qu'ils devront le faire ultérieurement, selon une étude publiée par la Drees ce mardi 27 novembre.

Ces difficultés s'expliquent par le prix élevé des maisons de retraite, dont le montant médian est de 1.850 euros par mois - c'est-à-dire que, dans la moitié des cas, le prix demandé est supérieur à cette somme. Et encore, ce montant s'entend une fois déduites les différentes allocations et la prise en charge légale incombant à la famille.

1.500 euros de pensions

Et autant dire qu'il vaut mieux avoir un bas de laine. Car ce prix médian est largement supérieur à la pension des retraités français, qui perçoivent en moyenne 1.500 euros net chaque mois.



Un tarif qui ne s'arrête pas là alors qu'il faut souvent rajouter la mutuelle, le téléalarme, le téléphone... Des "options" parfois indispensables qui ont un coût alors que certains pensionnaires rajoutent quelque 600 euros en plus de leur "loyer" chaque mois.



La vie en maison de retraite médicalisé à donc un coût. Pour une espérance de vie de trois ans en Ehpad, les résidents ou leur famille doivent débourser en moyenne 72.000 euros.