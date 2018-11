Les actualités de 18h : le prix du vaccin contre la grippe a presque doublé en un an

avec Jacques Serais et Eléanor Douet

publié le 16/11/2018 à 18:36

Se faire vacciner contre la grippe c'est bon pour la santé, mais ça l'est un peu moins pour la Sécurité sociale. En effet, cette année la facture pour l'Assurance maladie va quasiment doubler : 63 millions d'euros cet hiver contre 35 millions d'euros l'an dernier.



Cela s'explique par le vaccin lui-même, différent car il a été enrichi par rapport à celui de 2017. Jusqu'à présent, il était composé de trois souches inactivées de la grippe, deux souches A et une souche B. On disait alors que le vaccin contre la grippe était trivalent. Aujourd'hui il est tétravalent, composé de quatre souches. Deux souches A, comme avant, mais deux souches B.

Les fabricants en ont rajouté une pour suivre les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé. Car chaque année, la composition du vaccin est actualisée pour suivre l'évolution du virus. Sauf qu'ajouter une souche dans le vaccin fait grimper les coûts de production et donc la facture. L'an dernier, il fallait débourser en pharmacie 6,20 euros pour se procurer un vaccin antigrippal. Aujourd'hui, c'est près du double, 11,13 euros.

Cela n'est pas sans conséquence pour l'Assurance maladie, car si le prix du vaccin augmente, le nombre de Français à vacciner reste le même. D'où cette note salée que l'organisme devra payer. Mais tout n'est pas perdu car si ce vaccin s'avère efficace, il pourrait bien permettre d'éviter des milliers de rendez-vous médicaux.

À écouter également dans ce journal

Justice - La mère de la petite Séréna, surnommée le "bébé du coffre" a été condamnée à cinq ans de prison dont deux ans ferme ce vendredi.



Justice - Le Conseil constitutionnel a considéré vendredi que la garde à vue de Murielle Bolle, interrogée dans l'affaire Grégory en 1984 quand elle avait 15 ans, s'était déroulée dans des conditions non conformes à la Constitution. Cela pourrait encore une fois affaiblir le dossier.



Société - Les autorités s'attendent à environ 1.500 actions samedi 17 novembre, à l'occasion de la mobilisation des gilets jaunes.



Football - Les Bleus affrontent les Pays-Bas ce soir à 20h45. En match aller, ils l'avaient emporté dans la douleur 2 buts à 1. Une victoire ou un match nul leur assurerait la première place de leur groupe et un ticket pour la phase finale de la Ligue des Nations.