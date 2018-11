Affaire Grégory : la garde à vue de 1984 de Murielle Bolle jugée inconstitutionnelle

publié le 16/11/2018 à 10:15

C'est un point de procédure crucial dans l'enquête sur la mort du petit Grégory Villemin. Personnage-clé de l'affaire, Murielle Bolle, belle-sœur de Bernard Laroche, avait été entendue sous le régime de la garde à vue en 1984. Alors âgée de 15 ans, ses déclarations aux gendarmes avaient conduit ces derniers à mettre en cause son beau-frère. L'adolescente s'était ensuite rétractée en dénonçant des pressions des gendarmes.



Plus de trente ans après, l'avocat de Murielle Bolle avait saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité à propos de cette garde à vue, dans le but de la faire annuler. Les "sages" de la rue de Montpensier se sont prononcés ce dimanche 16 novembre, en faveur de Murielle Bolle. Un énième rebondissement dans cette affaire tentaculaire, qui pourrait conduire la justice pénale à rayer du dossier toute mention de ces déclarations cruciales et donc avoir une forte incidence sur l'enquête.

Récemment, Murielle Bolle s'était exprimée sur RTL à l'occasion de la sortie de son livre Briser le silence, publié le 7 novembre dernier. "C'est ma façon à moi de me faire entendre", avait déclaré Murielle Bolle, estimant qu'elle a été "jetée en prison. Je n'ai rien fait de mal et maintenant, il y a mes enfants, ma petite-fille. C'est pour ça aussi que je l'ai fait. (...) On m'a fait passer pour un monstre, une tueuse d'enfant. Je ne suis pas cette personne."