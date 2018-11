et Leia Hoarau

publié le 16/11/2018 à 16:34

L'ex-chef de l'État était à Nice ce vendredi 15 novembre pour inaugurer deux rues à la mémoire de Charles Pasqua et de Philippe Seguin. Notre correspondant, Michaël Lefevre, lui a posé la question de son retour éventuel en politique. "Non, c'est très gentil", a-t-il simplement répondu.





À l'évocation de son successeur, François Hollande, qui a annoncé mercredi 14 novembre vouloir faire son retour sur le devant de la scène, Nicolas Sarkozy a réagi un peu agacé : "Ah ben ça alors, vous croyez que c'est un exemple pour moi ? Non, vous vous trompez".

L'ancien président avait accordé une interview, au début du mois, au magazine politique Le Point dans laquelle il se félicitait d'être toujours "une attraction pour la classe politique". Il s'était même donné un surnom, discret et sans ironie : la tour Eiffel.