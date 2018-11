Pays-Bas - France : découvrez les compos probables

publié le 16/11/2018 à 15:33

Du 11 de départ aligné face à l'Allemagne lors du dernier match des Bleus (victoire 2-1 grâce à un doublé d'Antoine Girezmann), 9 éléments devraient être présents au coup d'envoi à Rotterdam, vendredi 16 novembre (20h45). Paul Pogba et Lucas Hernandez, forfaits pour ce dernier rassemblement de l'année, vont certainement céder leur place à Steven Nzonzi et Lucas Digne.



Un autre joueur qui n'était pas titulaire lors de la finale du Mondial face à la Croatie le sera en Hollande : Presnel Kimpemebe, qui pallie, lui, la blessure de Samuel Umtiti. Pour le reste, ce sera donc du classique avec Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Antoine Griezmann et Olivier Giroud.

Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, devrait pour sa part reconduire les hommes vainqueurs de l'Allemagne 3-0 le 13 octobre dernier, à une exception près : le Lyonnais Kenny Tete à la place de Denzel Dumfries, à droite de la défense. Un autre joueur de l'OL, Memphis Depay, évoluera en pointe.

Pays-Bas - France : les équipes probables

Pays-Bas : Cillessen - Tete, De Ligt, Van Dijk (cap.), Blind - De Roon, De Jong, Wijnaldum - Bergwijn, Depay, Babel



France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Mbappé, Nzonzi, Kante, Matuidi - Griezmann, Giroud