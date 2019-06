publié le 10/06/2019 à 13:34

Un journée d'action dans les hôpitaux est prévue mardi 11 juin à l'appel de l'intersyndicale. Des manifestations sont prévues à Paris devant le ministère de la Santé et en région. À ces défilés vont se joindre les personnels des urgences, en grève depuis trois mois maintenant.



Tous réclament davantage de moyens humains et financiers. Aux urgences, les infirmiers, les aide-soignants et les brancardiers se déclarent épuisés et débordés. Hier, 90 services s'affichaient en arrêt de travail.

Comme à l'hôpital Lariboisière en début de semaine, une partie des soignants des urgences de l'hôpital parisien Saint-Antoine ne se sont pas présentés samedi soir à leur prise de service, car en arrêt maladie. Ce nouvel épisode intervient après plus de deux mois de crise dans les urgences hospitalières.

Samedi soir, à Saint-Antoine, selon le collectif Inter-Urgences, "15 paramédicaux sur 19, épuisés par leurs conditions de travail, n'ont pas pu prendre leur poste" et "trois paramédicaux de l'équipe de jour ont dû rester pour continuer de prendre en charge les patients", travaillant ainsi "18 heures d'affilée" en attendant "la relève de l'équipe du lendemain".

