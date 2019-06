publié le 06/06/2019 à 22:33

Voilà maintenant trois mois que les urgentistes affichent leur détresse, leur mal-être, à l'image de certains d'entre eux qui posent des arrêts maladies de circonstance pour aller au-delà d'un simple mouvement de grève, pour protester essentiellement contre leurs conditions de travail.



En écho à ces revendications, leur ministre de tutelle Agnès Buzyn parle de "vision", de "stratégie d'ensemble", et a lancé ce jeudi 6 juin une mission de refondation des urgences et une aide financière aux établissements en surcroît d'activité.

Une réponse gouvernementale loin d'être suffisante pour calmer le ras le bol des aidants. "Ce qu'ils sont en train de faire, Buzyn et compagnie, c'est de faire des annonces bidons pour que la population ne croit pas nos revendications. Mais le plus grand danger, c'est pour les patients : si on n'arrive pas à les soigner on retrouvera encore un cadavre dans un brancard", s'emporte Christelle, infirmière depuis plus de 20 ans dans un hôpital parisien.

À écouter également dans ce journal

Histoire - 75 ans après le D-Day, les célébrations se sont déroulées pour rendre hommage aux vétérans. Ce matin, Emmanuel Macron, accompagné de Theresa May, a posé la première pierre d'un mémorial en hommage aux militaires britanniques.



Société - Anne Hidalgo, a annoncé plusieurs mesures pour mettre un terme aux nuisances causées par les trottinettes électriques, responsables de plusieurs accidents, comme l'interdiction de stationnement sur les trottoirs ou la limitation de vitesse à 20 voire 8 km/h.



Justice - Le rappeur Rohff a été condamné en appel à 5 ans de prison pour avoir violemment agressé les vendeurs de la boutique de vêtement de son rival Booba en avril 2014. Il a été écroué juste après.