publié le 30/04/2019 à 13:07

La consommation d'alcool n'a quasiment pas reculé depuis dix ans et près d'un quart des Français, soit 10 millions d'adultes, en boivent trop d'après Santé publique France. La dernière campagne est passé inaperçue. L'Académie de médecine sort donc de sa réserve et propose de mettre en place un prix minimum de vente par gramme d'alcool.



Un pays l'a fait depuis un an et demi. L'Écosse a fixé un prix minimum par dose d'alcool contenue dans une bouteille. Une dose, c'est environ 10 grammes, cela correspond à un verre de vin, un demi de bière, une dosette de whisky. Par exemple : dans une bouteille de vin, il y a 7 doses, l'équivalent de 7 verres. Un prix minimum de 50 centimes d’euros la dose a été fixé, vous multipliez alors par 7. Vous ne pouvez plus vendre en magasin une bouteille de vin à moins de 3.50 euros.

Même chose pour la vodka, dans une bouteille vous avez 30 doses, fois 50 centimes, la bouteille de vodka bas de gamme serait vendue à 15 euros minimum, alors qu'on en trouve aujourd'hui à deux fois moins chère. Le but est de dissuader les jeunes et les gros buveurs qui s’abîment la santé avec des alcools premiers prix.

Cette idée plait beaucoup à certains vignerons français car les vins bon marché sont en général étrangers. Les Français misent sur la qualité et sont souvent largement au dessus de 3.50 euros la bouteille. Donc un prix minimum, ça pénaliserait leurs concurrents.

À écouter également dans ce journal

Japon - Ce mardi 30 avril, l'empereur nippon Akihito a abdiqué au profit de son fils Naruhito. Deux souverains aux profils bien différents, explique l'historien du Japon Jean-Marie Bouissou,



Auchan - En France, le groupe Auchan a annoncé la vente de 21 supermarchés, hypermarchés, entrepôts et drives. Plus de 700 salariés seraient concernés d'après la CFDT.



1er mai - Le traditionnel défilé syndical du 1er mai sera cette année rejoint par les "gilets jaunes". Les autorités craignent, comme en 2018, une journée de violences avec la présence de "black blocs".