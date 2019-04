publié le 30/04/2019 à 11:28

Qui va bénéficier de la baisse de l'impôt sur le revenu, annoncée par Emmanuel Macron ? Et quelle en sera le montant ? C'est à ces questions que le gouvernement va s'atteler à répondre dans les mois à venir.



Bruno Le Maire a indiqué, ce mardi 30 avril, vouloir cibler la baisse de l'impôt sur le revenu sur les deux premières tranches d'imposition (14% et 30%), avec un gain moyen de 180 à 350 euros par an, selon les ménages concernés. Cinq tranches progressives existent actuellement pour l'impôt sur le revenu, dont s'acquittent 16,8 millions de foyers fiscaux sur un total de 38,3 millions, soit 43% des contribuables : 0%, 14%, 30%, 41% et 45% pour les revenus supérieurs à 153.783 euros.

"L'objectif, c'est que les 12 millions de foyers fiscaux qui sont dans la tranche à 14% puissent avoir une baisse moyenne d'impôt sur le revenu de l'ordre de 350 euros", a précisé le ministre de l'Économie, jugeant nécessaire de cibler en priorité les "classes moyennes". Selon Bruno Le Maire, "ça ne veut pas dire que la tranche à 30% ne sera pas concernée". "Il faut également" que les contribuables situés dans la tranche à 30% "puissent bénéficier de cette baisse, pour un gain moyen de 180 euros", a précisé le ministre sur France 2.

Près de 15 millions de foyers fiscaux concernés

Concernant les modalités de la baisse, Bruno Le Maire a dit vouloir jouer sur le niveau du taux de la première tranche, plutôt que sur l'ajout de nouvelles tranches d'imposition. L'idée, c'est d'avoir "à la fois une baisse de ce taux de 14% et puis une simplification de certaines modalités, parce que vous avez certains effets de seuil dans cette tranche qui font que vous pouvez gagner 100 euros supplémentaires et devoir en payer 40", a-t-il détaillé, en référence au système de "décote" développé sous François Hollande.



Bruno Le Maire avait déjà indiqué la semaine dernière vouloir faire profiter près de 15 millions de foyers fiscaux de la baisse de l'impôt sur le revenu, annoncée par Emmanuel Macron à l'issue du grand débat national. Ce geste fiscal, qui entrera en vigueur au 1er janvier, coûtera au total cinq milliards d'euros aux finances publiques.

Des modalités présentées en juin

Édouard Philippe a indiqué à l'issue d'un séminaire gouvernemental que les modalités exactes de la baisse de l'impôt sur le revenu seraient présentées au mois de juin.



Pour financer cette baisse, le chef du gouvernement a confirmé que certaines niches fiscales à destination des entreprises seraient supprimées, sans toucher au Crédit impôt recherche ni à l'allègement de charges pour les entreprises qui correspond à l'ancien CICE.