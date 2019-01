publié le 23/01/2019 à 13:59

Faut-il se méfier des couches que l'on met à nos bébés ? Le gouvernement alerte, et en même temps, rassure après que l'Agence de Sécurité Sanitaire, l'Anses, a mené une évaluation où il apparaît que les parfums, ou encore certaines dioxines contenues dans les couches ne sont pas très recommandables.



Quand on sait qu'un enfant est en contact permanent avec ces couches durant les trois premières années de sa vie, c'est un enjeu colossal, pour les parents et les fabricants. Ces derniers ont été reçus ce matin au ministère de la Santé qui veut appliquer à tout prix le principe de précaution. Les industriels sont donc sommés de présenter leur plan d'action d'ici 15 jours.

"Nous leur avons dit que l'inaction n'était pas une option. Nous diligenterons avec nos services des contrôles renforcés. C'est notre rôle de protéger les consommateurs et évidemment on le fait avec les industriels, les marques et les distributeurs, simplement pour trouver les meilleures solutions pour un certains nombre de produits", a indiqué le ministre de la Transition écologique François de Rugy.

