publié le 23/01/2019 à 00:26

Des produits chimiques toxiques ont été retrouvés dans des couches pour bébés... Après deux ans de travail, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) vient de rendre un avis qui ne va pas plaire aux industriels.



Parfums, dioxines... Certaines substances chimiques détectées dans les couches jetables peuvent présenter des "risques" pour la santé des bébés et devront être éliminées par les fabricants dans les meilleurs délais, a exigé le gouvernement mercredi. L'Anses a analysé les 23 types de couches les plus commercialisés en France, y compris des paquets estampillés "écologiques", et y a décelé des substances chimiques, dont certaines sont carrément toxiques. Cela confirme plusieurs enquêtes menées notamment par 60 millions de consommateurs.

Les experts mettent en évidence des dépassements de seuil sanitaire pour 13 substances. L'Anses recommande donc aux fabricants de supprimer les parfums, totalement inutiles, d'éliminer ou de diminuer les matières premières susceptibles d'être contaminées, par des pesticides comme le glyphosate. Elle recommande aussi de mieux informer le consommateur et demande aux pouvoirs publics de meilleurs contrôles.