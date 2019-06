publié le 12/06/2019 à 13:24

Cette information va vous couper l'appétit. Vous mangez bio, vous êtes vegan, flexitarien, viandard, peu importe. Vous mangez chaque semaine l'équivalent de 5 grammes de plastique. C'est le poids d'une carte bancaire et ça n'a rien de digeste.



C'est le résultat d'une étude commandée par l'association WWF à des scientifiques australiens. Mais ces cinq grammes, d'où viennent-ils ? Ce sont des micro-particules, invisibles a l’œil nu, qui sont dans l'eau. Quand vous buvez de l'eau en bouteille de plastique, elles peuvent se détacher des parois.

On en trouve dans tout ce qu'on mange et cela vient surtout des emballages en plastique, dans les fruits de mer qui filtrent des milliers de litres d'eau de mer polluée au plastique, dans le sel marin et même dans l'air, on respire des poussières de plastique..

Est-ce dangereux pour la santé ?

Aucune idée pour l'instant. Les études sur l'impact du plastique sur la santé ne font que commencer. En principe, le plastique qu'on avale, il ressort. Mais entre temps, que se passe-t-il ? Car le plastique pourrait véhiculer dans notre organisme des substances chimiques.



"Le plastique, du fait de ses propriétés physico-chimiques particulières, il peut absorber certains contaminants", explique Muriel Mercier Bonin de l'Inra qui participe au premier programme de recherche européen sur le sujet. "Peut-être que, en véhiculant dans l'organisme ces contaminants, il peut y avoir des effets sur l'intestin, le foie, le cerveau", ajoute la scientifique. Mais on n'a aucune réponse pour le moment.



Ce qui est fantastique avec le plastique, c'est qu'il existe depuis 100 ans, il a envahi notre quotidien mais c'est seulement maintenant qu'on s'intéresse aux effets sur la santé. Donc il faudra attendre quelques années pour avoir les réponses.

À écouter également dans ce journal

Édouard Philippe - L'acte II du quinquennat sera lancé par le Premier ministre depuis l'Assemblée nationale, qui prononcera son discours de politique générale à 15 heures.



PMA pour toutes - Parmi les réformes les plus attendues lors de ce discours, celle de la Procréation Médicalement Assistée, qui pourrait être ouverte à toutes les femmes.