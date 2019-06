Pollution de l'air : un site pour vous indiquer votre niveau d'exposition

publié le 05/06/2019 à 05:15

Le site s'appelle 24 Air. Il a été lancé par Airparif et permet d'analyser, à chaque moment de votre journée, le niveau de pollution que vous subissez. Vous entrez vos plages horaires, à quelle heure vous êtes au travail, chez vous, vous mettez les adresses, comment vous vous déplacez, en voiture en métro... et pour chaque instant de la journée, vous obtenez votre exposition au dioxyde d'azote, car c'est l'un des pires polluants aujourd'hui.



Quand vous habitez à paris, c'est assez déprimant : vous n'êtes jamais ou rarement dans le vert. Et même la nuit, chez vous, vous n'êtes pas protégé, la pollution est partout.

C'est dans une voiture que vous êtes le plus exposé à la pollution : l'aération dans l'habitacle se fait en général par l'avant, donc là ou sortent les fumées d'échappement de la voiture qui vous précède. Pour les transports en commun, le bus est moins pollué que le métro, et à vélo, sur une piste cyclable, vous respirez de 30 à 45% de polluants en moins que si vous pédalez à côté des voitures (la piste éloignée protège un peu).

Le site donne des indications : vous pouvez simuler des changements dans votre vie, si vous prenez un autre chemin pour travailler, ou si vous changez de moyen de transport... Enfin, vous avez plein de conseils avec, notamment, des gestes pour éviter de vous polluer vous-même.