publié le 07/06/2019 à 17:54

C'était pour le commandant Cousteau l'un des dix plus beaux sites de plongée du monde. Un immense récif s'étendant sur plus de 2.600 km, le long des cotes australiennes, enfoui sous un océan d'eau turquoise, et classé au Patrimoine mondial de l'Humanité.



Mais ces dernières années, la Grande Barrière de corail a subi des dommages considérables, provoqués par le réchauffement climatique.



Pour l'un des plus fins connaisseurs du sujet, le professeur australien Peter Harrison, directeur Marine Ecology Research Center confirme que la Grande Barrière de corail n'est déjà plus tout à fait ce qu'elle était.

"Ces deux dernières années, des quantités considérables de corail ont disparu. Ce qui nous inquiète, c'est que pour l'instant, on se contente de gagner du temps pour préserver la Grande Barrière, et les coraux qui la composent". Un constat pas très rassurant.

Comment sauver la Grande Barrière de corail ?

Au centre de recherche d'Heron Island, au Nord-Est de l'Australie, des scientifiques du monde entier étudient la vie sous-marine. C'est ici que le professeur Harrison a découvert comment répliquer la phase de reproduction du corail, qui n'a lieu que quelques jours par an, après la pleine lune.



Une méthode testée, en Australie et aux Philippines, avec succès, et qui donne des raisons de garder espoir pour l'avenir.



"On a prélevé des larves de corail qui ont survécu à des phases de blanchissement, et qui sont bien plus résistantes aux températures élevées. On espère que la diversité génétique qu'on est en train de créer permettra dans le futur au corail d'améliorer ses chances de survie face à la prochaine augmentation de la température des océans."



Un cauchemar pour l'économie australienne

L'annonce de la disparition de la Grande Barrière a aussi des effets inattendus sur l'économie australienne. Le nombre de vacanciers a chuté alors que le tourisme dans la Grande Barrière de corail génère chaque année plus de trois milliards d'euros de recettes et représente près de 70.000 emplois.



"L'état de la Grande Barrière a un impact direct sur nos vies. Si on ne participe pas à sa préservation, elle disparaîtra à l'avenir et cela aura aussi un impact sur le reste de la planète. Alors si on ne sensibilise pas aujourd'hui les gens aux dangers qu'elle encourt, les générations futures ne pourront plus en admirer la beauté." déplore Conor Ferrin, professeur de plongée.