Le Covid-19 n'a pas pu être fabriqué à partir du VIH, assure un médecin

publié le 18/04/2020 à 13:11

C'est une prise de position qui n'a pas manqué de défrayer la chronique. En pleine épidémie de coronavirus, le professeur Luc Montagnier, co-découvreur du virus du sida et prix Nobel de médecine, a estimé que le Covid-19 était issu "d'un accident de laboratoire" lors d'une tentative de fabrication d'un vaccin contre le Sida.

Il appuie notamment son hypothèse sur des éléments du VIH dans le génome du Covid-19. Mais sa théorie n'a pas manqué de s'attirer les foudres du monde scientifique, à l'image d'Olivier Schwartz, responsable de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur, qui estime que le nouveau coronavirus n'a pas pu être fabriqué en laboratoire.

"En laboratoire, on peut manipuler certains virus pour modifier certains de leurs composants mais on ne peut pas créer un nouveau virus en mélangeant deux virus d'espèces différentes. On ne peut pas créer un coronavirus en prenant un élément du VIH et un autre virus" explique-t-il pour contrer la théorie de Luc Montagnier.