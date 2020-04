publié le 18/04/2020 à 09:44

Face à l'épidémie de coronavirus, des salariés de l'Urssaf veulent faire plus qu'applaudir les soignants pour les soutenir. Certains membres du Centre-Val de Loire souhaitent en effet leur donner des jours de congés payés. Si cette manœuvre n'est pas possible d'un point de vue légal, une solution a été trouvée et ces jours seront finalement monétisés et reversés aux hôpitaux.

Cette idée est née lors d'un comité social d'entreprise où un agent de Bourges a proposé de ne pas prendre ses jours de congés durant la période de confinement et de les offrir aux personnels soignants. En pratique, le texte de loi autorise bien le don mais celui-ci doit être fait dans une même entreprise.

Une barrière qui n'a cependant pas été insurmontable pour Julien Floc'h, le directeur de l'Urssaf Centre-Val de Loire : "L'idée qui nous est venue est de dire qu'on pourrait monétiser ces renoncements de congés. Si un salarié nous dit qu'il souhaite donner quatre jours, ce seront quatre jours où le salarié travaillera et nous les passerons sur son bulletin de paye". Ces montants seront ensuite transférés vers trois établissements hospitaliers de Tours, Orléans et Châteauroux pour financer des projets.