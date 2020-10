Le coronavirus peut-il vraiment rendre sourd ?

publié le 14/10/2020 à 12:05

Parmi les nombreux effets secondaires recensés de la Covid-19, il pourrait aussi y avoir une perte de l'audition. C'est en tout cas ce qu'affirment des médecins britanniques, qui ont constaté ce qui semble être un premier cas au Royaume-Uni.

Il s'agit un homme de 45 ans, traité pour Covid-19 à l'hôpital, qui a remarqué une sorte de sonnerie dans son oreille gauche, puis a perdu complètement l'audition de cette oreille. Il ne s'est que partiellement rétabli après un traitement à base de corticoïdes, rapportent les médecins dans un article publié dans la revue médicale BMJ Case Report.

Un premier cas de perte auditive mentionnant le Covid-19 a déjà été signalé en avril 2020 en Thaïlande. Mais pour l'heure, pas de panique : ce cas reste très rare. Le docteur Nils Morel, chirurgien ORL et président du syndicat national des médecins OLR (SNORL) assure n'en avoir pour sa part jamais observé. Il explique qu'il est "compliqué de faire un lien de certitude" entre perte d'audition soudaine et Covid-19.

"On sait qu'une infection virale peut donner une surdité brusque", explique-t-il à RTL.fr. On peut donc imaginer que le coronavirus fasse partie de ces infections. D'ailleurs, des atteintes du système nerveux central ont déjà été observées avec le virus. "Il est possible que cela soit à l'origine d'une surdité", indique le médecin.

Une pathologie mal connue

Selon les médecins britanniques, la réaction inflammatoire liée au coronavirus pourrait aussi être impliquée dans la perte d'audition. "De manière générale, on ne sait pas trop ce qu'il se passe quand une surdité apparaît brusquement. Donc toutes les hypothèses, y compris celle-là, sont possibles", juge Nils Morel.

En effet, l'apparition soudaine d'une surdité est un phénomène observé fréquemment, mais c'est une pathologie dont les causes et le fonctionnement sont mal connus. "Pour vérifier si la Covid-19 est responsable, il faudrait pouvoir prélever un volume de liquide dans l'oreille interne pour l'analyser, ce qui abîmerait l'oreille", explique le Dr. Morel.

La perte d'audition chez un patient malade du coronavirus pourrait aussi être une simple coïncidence. "Vu le nombre de patients atteints du coronavirus, il est statistiquement probable que quelqu'un qui a le virus fasse une surdité brusque, sans que les deux soient liés", déclare le chirurgien ORL.

En attendant d'en savoir plus, une seule chose à faire : mettre en place le protocole standard de soin et espérer une récupération de l'audition. "Elle peut être totale ou incomplète, et cela peut prendre du temps, jusqu'à 6 mois", indique Nils Morel.