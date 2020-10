Coronavirus : une infection pourrait rendre sourd, selon des médecins

et AFP

Ce serait un effet secondaire rare, mais le coronavirus pourrait bien entraîner une surdité chez certains malades. Ce mercredi 14 octobre, des médecins alertent sur un "premier cas" britannique.

"Malgré la littérature considérable sur le Covid-19 et les divers symptômes associés au virus, il y a un manque de discussion sur la relation entre le Covid-19 et l'audition", regrettent les médecins dans la revue médicale BMJ Case Reports. Selon eux, un dépistage à l'hôpital permettrait de mieux prendre en charge les patients, notamment en leur proposant un traitement avec des stéroïdes, qui offre les meilleures chances de récupérer l'audition.

Les auteurs de l'article décrivent le cas d'un homme de 45 ans souffrant d'asthme traité pour Covid-19 dans leur hôpital. Après avoir été mis sous respirateur et avoir subi un traitement, il a remarqué une sensation anormale, comme une sonnerie, dans son oreille gauche. Puis il a carrément perdu l'audition de cette oreille. Il ne s'est que partiellement rétabli après un traitement à base de corticoïdes.

Les médecins ont examiné ses conduits auditifs : ils n'étaient ni obstrués, ni enflammés et ses tympans étaient intacts. Ils ont par ailleurs écarté d'autres causes possibles, comme la grippe, le VIH ou la polyarthrite rhumatoïde et ont conclu que le phénomène était lié au coronavirus.

Le premier cas de perte auditive mentionnant le Covid-19 seul a été signalé en avril 2020 en Thaïlande. Le virus a également déjà été retrouvé dans des cellules de l'oreille, et la réaction inflammatoire qu'il induit pourrait avoir un rôle dans la perte d'audition, selon les médecins.