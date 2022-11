Le changement climatique va devenir plus meurtrier que le cancer

Le compte à rebours est lancé. Selon des données publiées ce vendredi 4 novembre dans un rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), si le changement climatique n'est pas réfréné, il pourrait bien surpasser le taux de mortalité de certaines maladies, dont le cancer, dans les années à venir.

Le rapport cite comme exemple Dhaka, capitale du Bangladesh. Si d'ici à 2100, les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas davantage maîtrisées, les morts dues au changement climatique deviendraient alors deux fois élevées que le taux de mortalité actuel du pays, dépassant ainsi les morts dues aux cancers. Le taux de mortalité dû à la hausse des températures serait alors dix fois supérieur à celui des accidents de la route.

L'un des risques évoqués par le PNUD est l'effet des chaleurs extrêmes sur "les systèmes cardiovasculaire et respiratoire", mis "à rude épreuve" par ces températures anormalement élevées. À Faisalabad, au Pakistan, les accidents vasculaires cérébraux, qui représentent la troisième cause de décès, seraient donc surpassés par la mortalité due au réchauffement du climat, deux fois plus mortel. Cet été encore, dans ce pays voisin de l'Inde, les températures ont dépassé la barre des 50 degrés.

Le respect de l'Accord de Paris comme seule chance

Une catastrophe certaine, qui n'est pas encore irréversible. Le PNUD indique que le respect des objectifs fixés par l'Accord de Paris pourrait inverser la vapeur. Si des progrès sont constatés à l'échelle mondiale dans les prochaines années, la mortalité prévue d'ici la fin du 21e siècle par le rapport pourrait baisser jusqu'à 80%. Des "dizaines de millions de vies sauvées au cours des prochaines décennies" pourraient donc être sauvées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info