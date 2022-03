Réchauffement climatique : quelles zones ne seront plus habitables en 2050 selon la Nasa ?

Les conséquences du réchauffement climatique ne sont peut-être pas assez concrètes pour certains. Alors, la Nasa a publié début mars, un état du monde en 2050 et des zones où l'homme ne pourra pas vivre en raison des trop hautes températures. Pour ce faire, la Nasa se base sur un indice : le wet-bulb, c'est à dire le point de température le plus élevé où l'homme peut résister. Il est de 35°C pendant une durée de 6 heures.

Des conditions climatiques semblables ont déjà été relevées sur Terre, mais qui, à cause du réchauffement climatique, rendront certaines zones du globe invivables d'ici 30 à 50 ans. Selon les éléments rapportés par la Nasa et relayés par le Magazine Futura Planète, le wet-bulb va régulièrement dépasser les 35°C d'ici à ces années, expliquant qu'il est difficile de dire précisément quand.

"Mais les modèles climatiques nous indiquent que certaines régions sont susceptibles de dépasser ces températures au cours des 30 à 50 prochaines années", explique la Nasa. Les zones les plus vulnérables seraient l'Asie du Sud, le golfe Persique et la mer Rouge vers 2050 et la Chine orientale, certaines parties de l'Asie du Sud-Est et le Brésil d'ici 2070.

Les États-Unis pourraient également être touchés car dans 50 ans, certains états comme l'Arkansas, le Missouri ou l'Iowa atteindront probablement aussi cette limite critique de température.